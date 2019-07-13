السكر والكسل في انتظار المستيقظ متأخرًا

13 يوليه 2019 - 02:23 م

تعايشنا في السنوات الماضية علي ما يعرف بعقود الانترنت والانفتاح الاتصالي الذي تفاجئنا به يغزو حياتنا ويقلبها من حال إلي حال، حتى كان البيت المصري ينام في ساعات مبكرة، ويستيقظ متأخرًا، ولكن مع مرور الوقت انقلب الحال تمامًا.

البداية..

البداية كانت مع الأجداد في الماضي والكثير ممن عاشوا تلك العقود السليمة لـ"العقل والجسد"، فتربيا علي أننا نخلد الي النوم في الساعات مبكرة من اليوم، فبالعودة إلي ذكريات الماضي نجد ان الأسرة كان تذهب للنوم في الساعة 10م حتي تستيقظ بعد فجر اليوم التالي، وهو ما كانت تسير علية كل جميع الأسر إلا قليلًا منهم إفرادها لأسباب العمل أو خلافة.

والأسباب في ذالك تعود إلي ما تحدث إليه الدكتور جمال فرويز، حيث أكد أن المناخ الاجتماعي تغير تمامًا علي جميع المستويات متسائلًا أليس كان الفرد يعمل عملًا واحدًا وأصبح الآن يعمل بالاثنين والثلاثة.

وواصل حديثة لـ"المصريون" بقولة: "المجتمع يعيش حالة الاستيقاظ المستمر، فتجد البيت لا يخلوا من أفراد مستيقظين، بالإضافة إلي دخول الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدر متابعة واستيقظ مستمر طيلة اليوم".

وأضاف فرويز: "كنا في الماضي نستيقظ علي مبكرًا بعدما اشبعنا جسدنا من انوم، وذالك بسبب الأسلوب الطبيعي الذي كنا نعيشه، ولكن اليوم نعيش حياة مقلقة للغاية وتؤثر علي الكثير في حياتنا اليومية".

الأضرار علي جسم الإنسان:

كيف يمكن للإنسان أن ينام الساعة الثالثة أو الرابعة فجراً، ويستيقظ الساعة السابعة أو الثامنة صباحاً ليذهب إلى عمله أو دراسته؟ وكيف يمكن للأم أن تنام في وقت قبيل الفجر، ثم تستيقظ لتساعد أبناءها في الذهاب إلى المدرسة.

عملية السهر اليومية هذه تسبب للجسم اختلالاً في النظام العام، واختلالاً في الوظائف الطبيعية، التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا، وهو الأمر الذي يقود إلى ظهور أعراض نفسية سلبية وسيئة، كالاكتئاب والقلق والتوتر.

فاضطراب النوم يؤثر بحد ذاته على القدرة على التركيز، والقدرة على التفكير والإنجاز في العمل، فضلاً عن أن الحالة المزاجية العامة للإنسان خلال يومه تكون سيئة ومكدرة، بالإضافة إلي إمراض أخري قد يصيب بها كالسكر والضغط.

الحل:

يجب على أي منا أن يرتب أوقاته بناءً على وظائف وطبيعة جسمه الي خلقها الله لنا. والحل لهذه المشكلة يكمن في تبني نظام صارم للنوم، تماماً كالنظام الذي نستخدمه لتناول الطعام، والحمام وغيرها، وكما هو مطلوب منك أن تذهب للعمل في وقت معين، يجب عليك أن تعتاد على الذهاب إلى النوم في وقت معين أيضاً.

وعندما تذهب إلى النوم، يجب أن تضع في غرفة أخرى: الجوال (المحمول)، والكومبيوتر، والأجهزة الإلكترونية. ولا تذهب بها معك إلى الفراش؛ لأنها ستمنعك من النوم، وستأخذ منك وقتاً طويلاً في غرفة النوم. كما يفضل ألا تحتوي غرفة النوم على تلفاز.