التعليم تعتمد نسبة النجاح للثانوية بـ 78.6%

13 يوليه 2019 - 01:55 م

إعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، وهنأ الأوائل هاتفياً، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا/طالبة، مقسمين لـ34 طالبا/ طالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM ، وطالب من ذوى القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل فى شعبة العلمى علوم بلغوا (14) طالبا/طالبة، و(10) طلاب فى علمى رياضة، و(10) طلاب فى الشعبة الأدبية.