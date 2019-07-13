مفاجأة.. إجراء غير متوقع من ليفربول تجاه "صلاح"

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بدأ فريق ليفربول الإنجليزي استعداداته للموسم الجديد، باستعادة جزء من لاعبيه بعد انقضاء فترة راحتهم، من أجل خوض فترة الإعداد التي تسبق انطلاق الموسم، بدون محمد صلاح لاعب الفريق. 

وحرص ليفربول على الترحيب برباعي الفريق الذي انضم إلى تدريبات الريدز في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر "تويتر"، الذي نشر خلاله فيديو يظهر فيه استعداد الرباعي فيرجيل فان دايك، فينالدوم، هندرسون وأرنولد، للدخول إلى ساحة التدريبات الخاصة بنادي ليفربول الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح جناح ليفربول وأحد ركائزه الأساسية، عن المشاركة في تدريبات الفريق، إذ أنه يقضى فترة راحته خارج إنجلترا حسب ما ذكرت عدد من التقارير الصحفية، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من منافسات كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.


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