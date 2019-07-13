» "سيبت ليكم الهداية" تغضب الجمهور من فنانة شهيرة

شن بعض متابعي الفنانة حلا شيحة، هجومًا شرسًا عليها، بسبب سخريتها من أحد متابعيها في تعليق على أحد صورها على "الإنستجرام".

وكانت إحدى متابعات حلا كتبت: "ربنا ينور بصيرتك ويهديكي"، لترد عليها حلا رد صادم: "سبت ليكم الهداية"، وهو ما اعتبره البعض رد غير لائق من حلا.

وكتب أحدهم: "لا حول ولا قوة إلا بالله دي بتقولك ربنا يهديكي"، وعلق آخرون: "يا تقولي أمين يا تسكتي ردك وقح إنتي شيطان راكبك اكتر من اللازم".

يشار إلى أنه تم تكريم حلا شيحة أمس الجمعة في حفل بلبنان في دورته الـ10 عن دورها في مسلسل زالزال الذي عرض في رمضان 2019