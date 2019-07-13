  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
الملك سلمان وولي العهد

بعد 23 عامًا.. مكالمة من الملك سلمان تنهي هذا الأمر

طلاب

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. موقع الوزارة

سيدة جنرال

أول امرأة برتبة "جنرال" في هذه الدولة

علاء مبارك

تأجيل محاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»

الشوال

"الشوالي" هذا ما حدث معى عند قدومي لـ"القاهرة"

فيس بوك

عقوبات قاسية على "فيس بوك".. تعرف على السبب

السودان

بعد الكشف عن محاولة انقلاب.. "الإخوان السبب"

نتيحة

إعلان نتيجة الثانوية العامة

محمود كهربا

رسالة شديدة اللهجة من "مرتضى" لـ"كهربا"

الحلفاوي

رد قاسٍ من "الحلفاوي" على منتقدى "صلاح"

بعد 23 عامًا.. مكالمة من الملك سلمان تنهي هذا الأمر

الحياة السياسية

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر

#

رسميًا.. "شوبير" يعلن مد القيد الأفريقي للأندية

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

#

بعد حجبها رابط الحج.. قرار مفاجئ من الملك سلمان تجاه قطر

أطلق سراح أقدم سجين سعودي في العراق بعد مكالمة من سفير السعودية بالعراق بأمر من  الملك وولي العهد، وعلي أثرها عاد إلى الرياض.

وقال موقع  السعودي إنه حصل على معلومات خاصة من مصادر مؤكدة، حول ملابسات إطلاق سراح السجين ناصر مشهور الرويلي، الذي كان معتقلًا في سجون العراق لمدة 23 عامًا.

وكشف شقيق المعتقل السابق نويصر مشهور الرويلي، في تصريحات للموقع السعودي، تفاصيل وصول شقيقه العاصمة السعودية الرياض، قبل ساعات، بعد تلقى الأسرة اتصالًا من سفير خادم الحرمين الشريفين في العراق عبد العزيز الشمري.

وقال نويصر: "بتوفيق من الله عز وجل، ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تم إطلاق سراح شقيقي ناصر من السجون العراقية ووصوله الأراضي السعودية".

وثمَّن نويصر الرويلي "المتابعة الخاصة لملف شقيقه من قبل السفير السعودي في العراق، عبدالعزيز الشمري"، وأضاف الرويلي، أنه "يستعد الآن للسفر إلى الرياض لمقابلة شقيقه العائد من معتقلات العراق".

وبحسب ما قاله موقع "عاجل السعودي" فإن قصة السجين المعتقل ناصر مشهور الرويلي، تعود إلى أنه "بعد دخوله العراق عام 1995 لزيارة بعض أقاربه، تم إلقاء القبض عليه في قضية "كيدية" أُودع بسببها السجن، وفقًا لما أكده رئيس لجنة المعتقلين السعوديين بالعراق، ثامر البليهد".

غير أن ناصر الرويلي حصل على عفو رئاسي عام 2003، وبعد الإفراج عنه كان في طريق عودته للمملكة بعد سجن ثماني سنوات، عندما تعرضت له ميليشيا مسلحة، واعتقلته بتهمة أنه مقاتل أجنبي داخل الأراضي العراقية.

وفيما مكث أولًا في السجون الأمريكية حتى خروجها من العراق، ثم تعرضه لاحقًا للتعذيب داخل سجن أبو غريب بتهم ملفقة، فقد "قدَّم شقيقه نويصر الرويلي شكره للقيادة الرشيدة، داعيًا الله عز وجل أن يديم عز هذا الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين" بحسب الموقع السعودي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» التعليم تعتمد نسبة النجاح للثانوية بـ 78.6%
» "سيبت ليكم الهداية" تغضب الجمهور من فنانة شهيرة
» فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر
» "السجائر" تحرج إعلامية شهيرة.. ونشطاء: "شربتي شيشة ولا لسه يا سعدية"
» مداهمات لمقاهى الشيشة ومحلات القمار بدولة أوربية.. ما السبب
» موسكو تدخل تحولاً بصواريخها كيدًا فى أمريكا
» "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل هزة أمس بشرق القاهرة
» فنزويلا تطالب أمريكا بترك بلادها
» وفاة مخترع الكمبيوتر عن عمر يناهز 93 عامًا
» موعد تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة
» الأمم المتحدة تطالب بحرية الملاحة بمنطقة الخليج

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة