السفير البريطانى بمصر عن الآثار المهربة: سنصدر بيانًا قريبًا

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بريطانيا

جيفرى ادمز

رفض جيفرى آدامز السفير البريطانى فى القاهرة، الرد على ما أثير بشأن بيع القطع الأثرية بشكل عام وقطعة توت عنخ آمون بشكل خاص، بمزاد كريستيز العالمى.

وقال السفير البريطانى، خلال الإعلان عن الكشف الأثرى الجديد بمنطقة دهشور، إن وزارة الخارجية البريطانية سوف تصدر بيانًا قريبًا.

 

يذكر أنه مؤخرا تم بيع قطعة أثرية مصر تخص الملك توت عنخ آمون، وذلك فى مزاد كريستيز العالمى، رغم  طلب مصر التوقف عن البيع أو تأجيله، وتأكيدها على أن القطعة مسروقة من معبد الكرنك، لكن دار المزادات خالفت كل اللوائح العالمية وقررت بيع القطعة دون التأكد من ملكيتها.


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