رسميًا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلانها غدًا

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اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2019، وبدأ الوزير فى تهنئة أوائل الثانوية العامة.

ويعقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم لاستعراض نسب النجاح وأسماء الأوائل.

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت 8 يونيو الماضي وانتهت 3 يوليو الجارى، وغدًا قرر الوزير عقد مؤتمر صحفى فى تمام الساعة 11 ظهرًا داخل ديوان عام الوزارة للإعلان عن تفاصيل نتيجة شهادة الثانوية العامة .


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