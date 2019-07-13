فتح باب التنسيق الجامعى خلال الـ 72 ساعة المقبلة

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أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لا صحة لما يشاع حول إلغاء لمكتب التنسيق أو تغيير فى نظام القبول بتنسيق 2019، مشيرة إلى أنه لا توجد نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق كما هى.

وأوضحت الوزارة أن التنسيق سيكون على 3 مراحل تنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السرى، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى الذى يعلن لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة وفق البيان الصحفى الذى يصدر فى حينه.


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