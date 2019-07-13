"سهرة خاصة" تفتح النار على راقصة شهيرة

13 يوليه 2019 - 12:13 م

أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للراقصة إليسار الجدل، حيث سجل في إحدى الجلسات الخاصة حقق أكثر من 105 آلاف مشاهدة في ساعات قليلة.



وظهرت إليسار في الفيديو وهي ترتدي فستاناً قصيراً جداً ولاصقاً فيما يشاركها الجلسة عدد من الأشخاص لم تكشف هويتهم. وبدأت بالرقص بطريقة استفزت الكثير من المتابعين.



وأعرب مشاهدوه عن غضبهم بسبب ما أقدمت عليه الراقصة، معتبرين أنه يخرج على كل قواعد الأدب والأخلاق.



وجاء في التعليقات التي تضمنت انتقادات جارحة: "حد يقولها انها نسيت تلبس البنطلون وإنها نزلة بالبلوزة بس" و"ده إلي اسمه إعاقة فكرية وجهل أخلاقي" و"رخيصة حتى بنات الليل ما يسوون كذا".



