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المالية: طاقة إنتاجية لـ"الفكة" تتجاوز مليون جنيه يوميًا

مال وأعمال

الفكة
الفكة

أمينة عبد العال

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أكدت وزارة المالية، أنها فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» التى تزايد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة بمواقف سيارات الأقاليم بالقاهرة والمحافظات، قد بادرت بطرح كميات إضافية من «الفكة» عبر مصلحة الخزانة العامة، والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية.

أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «سك العملة»، أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية، والسجلات التجارية؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين، بما يُمَّكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

أوضح أن مصلحة الخزانة العامة، توزع شهريًا 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير «الفكة» للمواطنين.

قال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن هناك احتياطي من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لدى مصلحة «سك العملة»، يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل جميع ماكينات «سك العملة»، وإجراء الصيانة الدورية في المواعيد المحددة؛ بما يُسهم فى تشغيل كل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون جنيه يوميًا، وهناك تنسيق دائم بين الوزارة، والبنك المركزي؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.


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