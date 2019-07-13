عهد الرعب.. الرجل الذي أشعل الثورة الفرنسية وقطع الثوار رأسه

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حفلت الثورة الفرنسية 1789 و1799، بالعديد والعديد من القصص، حيث تعد الثورة الأطول والأكثر دموية بالعالم.

وخلال تلك الفترة، لمعت الكثير من الأسماء الفرنسية التي انتهت بقطع رؤوسهم جميعًا، ولكن يظل اسم كامي ديمولان هو الأبرز.

ففي يوم 12 يوليو 1789، أقبل المحامي والصحفي الفرنسي، كامي ديمولان، مسرعًا نحو مقهى دي فوي بقصر الكاردينال، المعروف أيضا بالقصر الملكي، قادمًا من قصر فرساي ليصعد فوق طاولة ويباشر بإلقاء كلمة حماسية .

ومن خلال خطابه للجماهير، أعلن ديمولان عن طرد الملك لويس السادس للوزير جاك نيكر المقرّب من الشعب، وخيانة الأرستقراطيين للوطنيين مؤكدًا على استعداد القوات الأجنبية، السويسرية والألمانية، الموالية للويس السادس عشر لمغادرة ساحة شون دي مارس لقمع الاحتجاجات بالحديد والدم .

وأمام هذا الوضع، طالب هذا المحامي والصحفي الشاب البالغ من العمر حينها 29 عاماً، أهالي باريس بحمل السلاح وأشهر مسدسه في وجه عدد من رجال الشرطة الحاضرين على عين المكان معلنًا عن استعداده للموت.

في الأثناء، لعب هذا الخطاب الحماسي الذي ألقاه كامي ديمولان دورًا مهما في تغيير مستقبل فرنسا، فأثار غضب الباريسيين الذين لم يترددوا في الحصول على البنادق من منطقة ليزانفاليد قبل التوجه نحو سجن الباستيل للتزود بالبارود يوم 14 يوليو 1789 لتشهد فرنسا خلال ذلك اليوم حدثا هاما، سمّي بسقوط الباستيل ومثّل نقطة اللاعودة في مجريات أحداث الثورة الفرنسية .

خلال نفس العام 1789، باشر كامي ديمولان بطباعة صحيفته التي حملت عنوان وقد استمرت هذه الصحيفة لحدود شهر يوليو 1791، قبل أن يتم حظرها عقب أحداث شون دي مارس. أيضا، حصل ديمولان ما بين عامي 1792 و1794 على منصب نائب لمنطقة السين بالمجلس الوطني، وصوّت على قرار إعدام الملك لويس السادس عشر .

عدم كامي ديمولان بالمقصلة رفقة جورج دانتون يوم 5 أبريل 1794، وعند وقوفه أمام المقصلة قال ديمولان كلمته الشهيرة: "هكذا يجب أن يموت أول رسول للحرية"، كما قدّم للجلاد سانسون خصلة من شعر زوجته وطلب منه أن يرسلها لأمّها .

وقد فارق كامي ديمولان الحياة عن عمر يناهز 34 سنة، وبعد 8 أيام فقط لحقت به زوجته لوسيل ديمولان نحو المقصلة فأعدمت يوم 13 أبريل 1794، بينما لم يتجاوز سنّها 24 عاما بعد اتهامها بتدبير مؤامرة ضد الجمهورية.


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