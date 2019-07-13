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أزياء رياضية للأميرة ديانا بأسعار خيالية

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

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عرُضت قطعة من ثياب الرياضة الخاصة بالأميرة ديانا للبيع في مزاد علنيّ مؤخرًا في ولاية بوسطن الأمريكيّة بسعر خياليّ بلغ 53,532 دولار أميركي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها طرح أزياء للأميرة الراحلة في مزاد علنيّ، مثل أثواب سهرة فاخرة أو أزياء أنيقة ارتدتها خلال رحلاتها أو زياراتها الرسميّة، لكن هذه المرة الوحيدة التي يتمّ فيها طرح قطعة من الأزياء الرياضيّة التي كانت ترتديها الأميرة لدى ذهابها إلى النادي لممارسة الرياضة.

فقبل بضعة أشهر من وفاتها بحادث سير في 3 أغسطس عام 1997، أهدت الأميرة ديانا هذه القطعة من ثيابها إلى جيني ريفيت التي كانت مدرّبتها الرياضيّة الخاصة لمدة 7سنوات، واحتفظت بها المدرّبة لمدة 20 عاماً قبل أن تُقرّر عرضها للبيع في مزاد علنيّ لجمع المال لقضيّة إنسانيّة.

وكانت الأميرة ديانا حصلت على هذه القطعة من الثياب الرياضيّة كهديّة من مؤسس مجموعة Virgin، وارتدتها عدة مرات لدى ذهابها إلى النادي الرياضي لإثباط عزيمة "الباباراتزي" الذين كانوا يلاحقونها باستمرار، فتبدو الصور التي يحصلون عليها لدى ملاحقتها متشابهة.


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