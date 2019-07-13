  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
سيدة جنرال

أول امرأة برتبة "جنرال" في هذه الدولة

علاء مبارك

تأجيل محاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»

الشوال

"الشوالي" هذا ما حدث معى عند قدومي لـ"القاهرة"

فيس بوك

عقوبات قاسية على "فيس بوك".. تعرف على السبب

السودان

بعد الكشف عن محاولة انقلاب.. "الإخوان السبب"

نتيحة

إعلان نتيجة الثانوية العامة

محمود كهربا

رسالة شديدة اللهجة من "مرتضى" لـ"كهربا"

الحلفاوي

رد قاسٍ من "الحلفاوي" على منتقدى "صلاح"

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي

خطيب الحرم المكي: الإلحاد يزحف إلى بلاد المسلمين

طائرة

اشتعال النار بطائرة تجسس أمريكية

فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر

الصفحة الأخيرة

هيدي كرم
هيدي كرم

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا

#

مكتشف "صلاح" يحذره من هذا الأمر

#

"اتصالات مصر" تسعى لجمع 35% من إيراداتها عن الإنترنت في 2019

#

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

أسعار

خيالية

اميرة ديانا

نشرت الفنانة هيدي كرم، من خلال حسابها على إنستجرام، خطوات التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المتطاولين عليها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت على المنشور: "أي حد هايدخل يشتم بعد كده يفكر ألف مرة قبل ما يعمل كده علشان خلاص الموضوع ما بقاش سايب وأنا شخصياً وأعتقد ناس كتير زيى، ومش هاسيب حقي بعد كدة".

وتتعرض كرم لانتقادات من وقت لآخر بسبب آرائها في بعض الأمور الفنية والرياضية، وقد كشفت عن استيائها الشديد من هذه التعليقات مؤخرًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر
» "السجائر" تحرج إعلامية شهيرة.. ونشطاء: "شربتي شيشة ولا لسه يا سعدية"
» مداهمات لمقاهى الشيشة ومحلات القمار بدولة أوربية.. ما السبب
» موسكو تدخل تحولاً بصواريخها كيدًا فى أمريكا
» "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل هزة أمس بشرق القاهرة
» فنزويلا تطالب أمريكا بترك بلادها
» وفاة مخترع الكمبيوتر عن عمر يناهز 93 عامًا
» موعد تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة
» الأمم المتحدة تطالب بحرية الملاحة بمنطقة الخليج
» رقصة حصان في فرح تنهي حياة طفل
» عواجيز لكنهم صعدوا لقمة "إيفرست"

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة