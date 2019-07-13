» فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر

نشرت الفنانة هيدي كرم، من خلال حسابها على إنستجرام، خطوات التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المتطاولين عليها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت على المنشور: "أي حد هايدخل يشتم بعد كده يفكر ألف مرة قبل ما يعمل كده علشان خلاص الموضوع ما بقاش سايب وأنا شخصياً وأعتقد ناس كتير زيى، ومش هاسيب حقي بعد كدة".

وتتعرض كرم لانتقادات من وقت لآخر بسبب آرائها في بعض الأمور الفنية والرياضية، وقد كشفت عن استيائها الشديد من هذه التعليقات مؤخرًا.