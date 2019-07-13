«زعيم الثغر» يبدأ استعداداته للموسم الجديد

13 يوليه 2019 - 11:33 ص

يعقد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، اجتماعًا لأول مرة مع اللاعبين، استعدادًا للموسم الجديد.

وأبلغ الجهاز الإداري بالنادي اللاعبين، بموعد التجمع الأول فى الثالثة عصر اليوم، بمقر النادي فرع سموحة.

ومن جانبه، يسعى طلعت يوسف وجهازه المعاون، خلال الفترة الأولى من الاستعداد للموسم الجديد، تحديد متطلبات الموسم الجديد وفقًا لرؤيته الفنية، وخاصة في ضوء ملف التدعيم بعناصر قادرة على تحقيق أهداف وأحلام جماهير زعيم الثغر خلال مشواره في الموسم المقبل.