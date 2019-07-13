  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
سيدة جنرال

أول امرأة برتبة "جنرال" في هذه الدولة

علاء مبارك

تأجيل محاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»

الشوال

"الشوالي" هذا ما حدث معى عند قدومي لـ"القاهرة"

فيس بوك

عقوبات قاسية على "فيس بوك".. تعرف على السبب

السودان

بعد الكشف عن محاولة انقلاب.. "الإخوان السبب"

نتيحة

إعلان نتيجة الثانوية العامة

محمود كهربا

رسالة شديدة اللهجة من "مرتضى" لـ"كهربا"

الحلفاوي

رد قاسٍ من "الحلفاوي" على منتقدى "صلاح"

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي

خطيب الحرم المكي: الإلحاد يزحف إلى بلاد المسلمين

طائرة

اشتعال النار بطائرة تجسس أمريكية

«زعيم الثغر» يبدأ استعداداته للموسم الجديد

الرياضة

طلعت يوسف يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك
طلعت يوسف يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«المسابقات» تحدد موعد السوبر للموسم الحالي

#

"المقاصة" يقدم مديره الفني الجديد بمؤتمر صحفي

#

«زعيم الثغر» يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي

#

الأهلى يختتم استعداداته لـ "زعيم الثغر"

اتحاد

طلعت يوسف

زعيم ثغر

يعقد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، اجتماعًا لأول مرة مع اللاعبين، استعدادًا للموسم الجديد.

وأبلغ الجهاز الإداري بالنادي اللاعبين، بموعد التجمع الأول فى الثالثة عصر اليوم، بمقر النادي فرع سموحة.

ومن جانبه، يسعى طلعت يوسف وجهازه المعاون، خلال الفترة الأولى من الاستعداد للموسم الجديد، تحديد متطلبات الموسم الجديد وفقًا لرؤيته الفنية، وخاصة في ضوء ملف التدعيم بعناصر قادرة على تحقيق أهداف وأحلام جماهير زعيم الثغر خلال مشواره في الموسم المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر
» "السجائر" تحرج إعلامية شهيرة.. ونشطاء: "شربتي شيشة ولا لسه يا سعدية"
» مداهمات لمقاهى الشيشة ومحلات القمار بدولة أوربية.. ما السبب
» موسكو تدخل تحولاً بصواريخها كيدًا فى أمريكا
» "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل هزة أمس بشرق القاهرة
» فنزويلا تطالب أمريكا بترك بلادها
» وفاة مخترع الكمبيوتر عن عمر يناهز 93 عامًا
» موعد تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة
» الأمم المتحدة تطالب بحرية الملاحة بمنطقة الخليج
» رقصة حصان في فرح تنهي حياة طفل
» عواجيز لكنهم صعدوا لقمة "إيفرست"

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة