نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. موقع الوزارة

13 يوليه 2019 - 11:33 ص

خصصت وزارة التربية والتعليم، موقعًا إلكترونيًا للإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة لعام 2019، وذلك من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالطالب فى المربعات المخصصة لذلك وتسجيل الكود الخاص بكل طالب.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2019، وبدأ الوزير فى تهنئة أوائل الثانوية العامة.

ويعقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم لاستعراض نسب النجاح وأسماء الأوائل.

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت 8 يونيو الماضي وانتهت 3 يوليو الجارى، وغدًا قرر الوزير عقد مؤتمر صحفى فى تمام الساعة 11 ظهرًا داخل ديوان عام الوزارة للإعلان عن تفاصيل نتيجة شهادة الثانوية العامة .



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