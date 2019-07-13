"الشوالي" هذا ما حدث معى عند قدومي لـ"القاهرة"

13 يوليه 2019 - 11:32 ص

كشف المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، كواليس لقائه مع الجماهير المصرية عند قدومه للقارة منذ ساعات للتعليق على مباراة قبل النهائية بين تونس ونيجيريا.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه الخاص بـ"توتير": "في طريقي إلى القاهرة، قابلت العشرات والمئات، بكلهم معملين على ربي وعليكم باش تفرحوهم وتنوروهم وحملوكم مسئولية رفع راية البلاد للعبور إلى المشهد الختامي من أمم أفريقيا".

واختتم تغريدته بقوله: "إن شاء الله مربوحة".

وكانت تونس قد صعدت على حساب منتخب مدغشقر بنتيجة 3 أهدف لـ لا شيء، وسوف تلتقي في مباراة قبل النهائي غدًا مع منتخب نيجيريا.