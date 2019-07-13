» مداهمات لمقاهى الشيشة ومحلات القمار بدولة أوربية.. ما السبب

شنت القوات الأمنية في إحدى الولايات الألمانية، حملة على مقاهي تدخين الشيشة ومطاعم ومكاتب مراهنات، وضبطت العديد المخالفات، وهو ما تسميها السلطات "إستراتيجية عدم التسامح مطلقًا".

وأعلنت الشرطة اليوم السبت، أن حملة التفتيش، التي شملت سبعة محال، أسفرت عن إغلاق فوري لثلاثة منها بسبب مخالفة أصحابها لقوانين البناء.

بعد سنوات من المحاولات نجحت سلطات بريمن أخيرًا في ترحيل أحد قيادي الشبكات الإجرامية العربية. العقبة الرئيسية كانت في رفض السلطات اللبنانية التعاون، لكن الأمور تغيرت بعد زيارة رسمية

وبحسب البيانات، تعتبر المحال السبعة بالمدينة التي تقع في ولاية شمال الراين - ويستفاليا، غربي ألمانيا، ملتقى لأفراد على صلة بعائلات إجرامية.

وقامت السلطات بتفتيش 105 أشخاص، وبدء تسعة إجراءات جنائية، وتحرير محاضر في 37 مخالفة نظامية.

وضبطت سلطات الجمارك خلال الحملة نحو 15 كيلوغراما من التبغ المهرب، كما حررت بلاغات بتهمة العمل غير المرخص وانتهاك قانون الضرائب.

ووسعت الشرطة والسلطات القضائية حملاتها الأمنية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا ضد أعضاء العائلات الإجرامية على مدار الأشهر الماضية. وأكدت السلطات أنها ستواصل حملاتها صد العصابات الإجرامية تنفيذا لـ" استراتيجية عدم التسامح مطلقا " معها.