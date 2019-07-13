» رقصة حصان في فرح تنهي حياة طفل

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طفل

شبرا

نيابة

فرح

لقي طفل بالصف الخامس الابتدائي مصرعه بسبب ركلة حصان خلال رقص في أحد أفراح بشبرا الخيمة.  

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها والتي أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.  

تلقي العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول الطفل م ي م 11 سنة تلميذ بالصف الخامس الابتدائي من عزبة عثمان دائرة القسم  جثه هامدة إثر إصابته بكدمه ونزيف من الإذن اليمنى وجري التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.  


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