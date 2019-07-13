عقوبات قاسية على "فيس بوك".. تعرف على السبب

13 يوليه 2019 - 10:54 ص

فرضت السلطات الأمريكية غرامة على «فيس بوك» بقيمة 5 مليارات دولار، في أعقاب تحقيق في فشل عملاق التواصل الاجتماعي بحماية خصوصية المستخدمين.

وبدأ التحقيق مع «فيس بوك» العام الماضي بعدما اتضح أن شركة «كامبريدج أناليتيكا» للاستشارات القانونية ومقرها لندن، اطلعت على بيانات 87 مليون مستخدم.

ورفضت المفوضية و«فيس بوك» تأكيد التقرير، ولكن عملاق التواصل الاجتماعي قالت إنها تتوقع خسارة تصل إلى 5 مليارات دولار نتيجة للفضيحة في تقرير أرباح الربع الأول الذي نشر في أبريل.

ومن المنتظر أن تراجع وزارة العدل الاتفاق، لكنها عادة لا تغير القرارات التي اتخذتها مفوضية التجارة الاتحادية.