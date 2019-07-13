ترحيل جُثث "ضحايا تاجوراء"

13 يوليه 2019 - 10:45 ص

بدأت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس، مساء أمس، ترحيل جثامين المواطنين المغاربة ضحايا القصف الذي طال مركز الهجرة غير النظامية بليبيا.

وأشار المصدر ذاته، في بلاغ حصلت علي نسخة منه بعض المواقع الإخبارية، إلى أن "القنصلية العامة، بتنسيق مع وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشئون الهجرة، باشرت إجراءات ترحيل الجثامين، وذلك على ثلاث مراحل بدأت منذ أمس.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن القنصلية العامة للمملكة المغربية في تونس: "تابعت عملها مع السلطات المغربية والليبية لإتمام جميع إجراءات التعرف على ضحايا القصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء".

القنصلية المغربية أشارت، في بلاغها، إلى أن السلطات المغربية وقفت، مع نظيرتها الليبية، على الإجراءات المتعلقة بتحديد هويات المتوفين، وإعداد جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الجثامين، بالإضافة إلى قيام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بإبلاغ أسر الضحايا بخبر وفاة أبنائها وبمواعيد وصول الجثامين إلى مطار محمد الخامس الدولي.

وأبرز المصدر الرسمي أن "القنصلية العامة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، تواصل اتصالاتها بالمواطنين المغاربة الجرحى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وترتيب إجراءات ترحيلهم إلى المغرب".

وجددت القنصلية العامة تعازيها الخالصة لأسر الضحايا، داعية إياهم إلى التواصل مع إحدى خليتي الأزمة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي (00212613500678) والقنصلية العامة للمملكة بتونس (0021698765801).

يشار إلى أن القصف الذي تعرض له مركز المهاجرين على يد قوات خليفة حفتر خلف تسجيل سبع وفيات وثمانية مصابين في صفوف المواطنين المغاربة.