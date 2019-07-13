  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:04 ص
بحث متقدم
نتيحة

إعلان نتيجة الثانوية العامة

محمود كهربا

رسالة شديدة اللهجة من "مرتضى" لـ"كهربا"

الحلفاوي

رد قاسٍ من "الحلفاوي" على منتقدى "صلاح"

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي

خطيب الحرم المكي: الإلحاد يزحف إلى بلاد المسلمين

طائرة

اشتعال النار بطائرة تجسس أمريكية

غواصة

مطاردة غواصة تحمل 8 أطنان من الكوكايين

ارشيف

بـ10 طائرات.. الجزائر تنقل مشجعيها لمصر

حكم

حكم بنيني يعلن إسلامه بالأزهر خلال تغطية بطولة الأمم

ارشيفية

بحرينية فى وضع مخل.. وزوجها يتدخل

أحمد عبده

باحث إسلامي: من يصلى على الرسول ضال ومشرك

عواجيز لكنهم صعدوا لقمة "إيفرست"

الصفحة الأخيرة

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى تحطم طائرة بنيبال

#

تعليق ناري لـ سيد عبدالحفيظ على مباراة القمة

#

محاولة انتحار جماعية لعمال في الأردن بسبب تثبيتهم

نجحت مجموعة من كبار السن والمتقاعدين السعوديين، في الصعود لقمة جبل "إيفرست" بجبال الهيملايا بنيبال.

وجاء ذلك ضمن فريق ضم 16 سعودياً آخرين، حيث قام الفريق برفع الأذان ورفع علم المملكة على المخيم الرئيسي لإيفرست.

وعن تفاصيل الرحلة، استغرقت رحلة الصعود 15 يوماً، مر خلالها الفريق بالعديد من الأودية والشلالات، وتمكن الفريق خلال الرحلة من قطع مسافة تصل إلى 90 كم حتى الوصول إلى المخيم الرئيسي لإيفرست، حيث قاموا برفع النداء لأذان الظهر ورفع علم المملكة.

وفي ذات السياق، نظمت سفارة المملكة في نيبال احتفالاً كرمت خلاله الفريق التابع لفريق "أكام الجزيرة"، المؤلف من مجموعة من المتقاعدين وكبار السن.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إحباط محاولة تهريب 77 طفلاً
» ريم البارودي تشارك فى "تحدى العمر".. والجمهور يرد
» رد قاسٍ من "الحلفاوي" على منتقدى "صلاح"
» مقتل 26 شخصًا خلال تحرير فندق محاصر بالصومال
» الرئيس يزور الكلية الحربية فجر اليوم
» هذه عقوبتهما.. انتقما من قاتل والدتهما داخل المحكمة
» تحذير شديد اللهجة من الصين لأمريكا
» المالية: اتفاقية التجارة الأفريقية تخدم 1,2 مليار نسمة
» صراع داخلي بين قوى المعارضة السودانية
» بعد السخرية .. إليسا:ترد " " أنا ملكة قرطاج"
» اعتقال 40 شخصًا من أصحاب السترات السوداء بفرنسا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة