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الأمم المتحدة تطالب بحرية الملاحة بمنطقة الخليج

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الامبن العام
الامبن العام

متابعات حنان حمدتو

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسمه، إن "دعوة الأمين العام كانت واضحة جدًا، فقد دعا جميع الدول إلى ضمان حرية الملاحة في كل مكان، بما في ذلك مضيق هرمز"، وذلك بحسب "العربية".

كما ذكر أن الأمين العام يريد التأكد من أن جميع الدول تسعى إلى خفض التصعيد في منطقة الخليج وتتفادى أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلاً إلى مزيد من التوتر.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت، أمس، بإرسال لندن سفينة حربية ثانية إلى الخليج، بهدف تعزيز وجودها العسكري في المنطقة بعد تهديدات من إيران بسبب ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق.

وقالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية "ستقوم المملكة المتحدة بزيادة وجودها العسكري في الخليج عن طريق إرسال سفينة حربية ثانية إلى المنطقة".

وفي وقت سابق، قال الأسطول الأمريكي الخامس إنه يعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة وذلك بعد يوم من محاولة 3 زوارق إيرانية اعتراض طريق ناقلة نفط بريطانية خلال مرورها بمضيق هرمز.

وقال نائب الأميرال جيم مالوي قائد الأسطول في بيان "الأسطول الأمريكي الخامس أُحيط علما بالتحرش غير القانوني الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية "بريتيش هيريتدج" يوم الـ 10 من يوليو قرب مضيق هرمز"، بحسب "رويترز".

وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إن 3 قوارب إيرانية حاولت احتجاز إحدى ناقلات النفط التابعة لها في مضيق هرمز.

وأوضحت لندن أن 3 قوارب إيرانية اقتربت من الناقلة البريطانية "هيريتدج" وحاولت احتجازها، لكنها فشلت، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها من التصرف الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية، وحثتها على تهدئة الوضع.


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