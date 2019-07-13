رسالة شديدة اللهجة من "مرتضى" لـ"كهربا"

13 يوليه 2019 - 10:37 ص

وجه أحمد مرتضى، رسالة شديدة اللهجة إلى لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا"، بعدما غادر إلى تركيا فى الساعات الأولى من صباح أمس.

وكتب "مرتضى" عبر تويتر: "رسالتي للاعب نادي الزمالك حتى موسم 2022 أعلم أنك لا تستطيع الذهاب إلى أي نادٍ إلا بموافقة نادي الزمالك".

وأضاف: "نصيحة الزمالك ومرتضى وأمير مرتضى لن يقبلوا بذلك الأسلوب سواء أردت الرحيل أو تعديل عقدك، الزمالك فريق 30 لاعبًا وليس مجرد لاعب".

وربطت بعض التقارير مغادرة "كهربا" لتركيا، من أجل التوقيع مع أحد الفرق بالدوري التركي.