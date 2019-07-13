» ريم البارودي تشارك فى "تحدى العمر".. والجمهور يرد

13 يوليه 2019 - 10:36 ص

شاركت الفنانة ريم البارودي، في مسابقة تحدي العمر الذي انتشر مؤخرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت النتيجة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

وعلقت "البارودي" على المنشور قائلًا: " قد التحدي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إعجابهم بها في سن الشيخوخة ومتمنيين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسرحية "جوازة مرتاحة" بطولة أحمد صفوت، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر .