بالصور ..الرئيس يزور الكلية الحربية فجر اليوم

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الرئيس يتفقد أحد أهم المشروعات القومية فجر اليوم

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم بزيارة تفقدية للكلية الحربية، لمتابعة برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الإعداد المهارى لطلبة الكلية.

حضر الزيارة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن.

وأكد الرئيس للطلبة أن عليهم مسئولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.





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