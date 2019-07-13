  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:29 ص
بحث متقدم
محمد رمضان

محمد رمضان ينشر فيديو غريب: لما وريته للكومسري فكرني مجنون

كوفي كودجا

أشهر حكم في أفريقيا يعلن إشهار إسلامه بالأزهر الشريف

اليحيوح

إعلامي كويتي يكشف مفاجأة مدوية عن خلية الإخوان ببلاده

محمد صلاح

تعليق مثير للجدل من فرجاني ساسي على مستوى "صلاح"

فريق الأهلي

الخطيب يعلن انضمام مدافع الزمالك إلى الأهلي

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "احتمال كبير أن ينهي الله الأرض بحكم مصر"

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان المقطم والمعادي

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز منتخب الجزائر بأمم إفريقيا

محمد سمير

المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان علاقتهما بـ "دابسي"

موجة حارة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس في مصر: صناعة هندية

محمد رمضان ينشر فيديو غريب: لما وريته للكومسري فكرني مجنون

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"مكة صلاح" تشعل حفل زفاف بسبب "رقصتها"

#

فنان شهير يثير الجدل برقصة فى "الحمام"

#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن محمد رمضان

#

محمد رمضان ينشر فيديو لشاب يسخر منه: أحضروه لي حيا

محمد رمضان

عمر الشريف

نشر الفنان محمد رمضان مقطعًا فيديو نادرًا للفنان الراحل عمر الشريف ، يتنبأ له بأنه خليفته في التمثيل وسيصبح أفضل ممثل في مصر.

وعلق "رمضان" على الفيديو قائلا: ""أستاذنا ونجمنا العالمي الراحل عمر الشريف الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا صاحب القلب الأبيض .. لا أنسى ذكرى وفاتك وأيضاً لا أنسى كلماتك عني كان عمري تسعة عشر عاماً في عز بدايتي الصعبة وكنت على وشك اليأس كلامك أعطاني الصبر والقوة وجعل طموحي ليس له حدود".

تابع: "بعد البرنامج خرجت من ماسبيرو ركبت أتوبيس هيئة النقل العام من محطة عبد المنعم رياض متجه الى بيتي في المنيب ومن فرحتي قلت للكمسري وانا باخد منه تذكرة الأتوبيس الكلام اللي عمر الشريف قاله عني أفتكرني مجنون".

View this post on Instagram

أستاذنا ونجمنا العالمي الراحل #عمر_الشريف الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا صاحب القلب الأبيض .. لا أنسى ذكرى وفاتك وأيضاً لا أنسى كلماتك عني كان عمري تسعة عشر عاماً في عز بدايتي الصعبة وكنت على وشك اليأس كلامك أعطاني الصبر والقوة وجعل طموحي ليس له حدود ( بعد البرنامج خرجت من ماسبيرو ركبت أتوبيس هيئة النقل العام من محطة عبد المنعم رياض متجه الى بيتي في المنيب ومن فرحتي قلت للكمسري وانا باخد منه تذكرة الأتوبيس الكلام اللي عمر الشريف قاله عني أفتكرني مجنون???? ) #ثقة_في_الله_نجاح #omarelsherif

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة مصرية تعتذر للشعب السعودي بعد "خطأ لا يغتفر"
» نجم مسرح مصر: هذا الفنان كاد يدمر مستقبلي
» موسيقار شهير: هذا ما حدث لابنتي بعد تحطم سيارتها
» فنان شهير يعلن وفاة والدته .. والعزاء في الكنيسة
» توفيق عكاشة: الوطن العربي على فوهة بركان
» لهذا السبب نشعر بدرجة حرارة مرتفعة عن المعلن عنها
» النائب العام يقرر تجديد حبس 11 متهما في تنظيم «خلية الأمل»
» "عكاشة" يكشف معلومات خطيرة عن الشعب المصري
» أزمة مرتقبة بين «الوفد» والبرلمان بسبب مجلس الشيوخ
» الزمالك يفوز بهدف على أمونيا القبرصي وديًا
» حماس تمهل إسرائيل أسبوعًا وإلا ستعطي الإذن بإطلاق القوة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة