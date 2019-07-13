محمد رمضان ينشر فيديو غريب: لما وريته للكومسري فكرني مجنون

13 يوليه 2019 - 08:24 ص

نشر الفنان محمد رمضان مقطعًا فيديو نادرًا للفنان الراحل عمر الشريف ، يتنبأ له بأنه خليفته في التمثيل وسيصبح أفضل ممثل في مصر.



وعلق "رمضان" على الفيديو قائلا: ""أستاذنا ونجمنا العالمي الراحل عمر الشريف الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا صاحب القلب الأبيض .. لا أنسى ذكرى وفاتك وأيضاً لا أنسى كلماتك عني كان عمري تسعة عشر عاماً في عز بدايتي الصعبة وكنت على وشك اليأس كلامك أعطاني الصبر والقوة وجعل طموحي ليس له حدود".



تابع: "بعد البرنامج خرجت من ماسبيرو ركبت أتوبيس هيئة النقل العام من محطة عبد المنعم رياض متجه الى بيتي في المنيب ومن فرحتي قلت للكمسري وانا باخد منه تذكرة الأتوبيس الكلام اللي عمر الشريف قاله عني أفتكرني مجنون".

