إعلامي كويتي يكشف مفاجأة مدوية عن خلية الإخوان ببلاده

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الخلية الكويتية

كشف الإعلامي الكويتي عبد العزيز اليحيوح مفاجأة كبرى عن الخلية الإخوانية المضبوطة بالكويت .

وقال "اليحيوح" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب إن السلطات الأمنية في بلاده تمكنت من القبض على 8 أشخاص مصريين ينتمون للإخوان المسلمين قبل قيامهم بعمليات إرهابية .

وأضاف: "السلطات الأمنية لاحظت وجودهم في الكويت بعد وفاة محمد مرسي" .

وأردف: "سيتم ترحيل هؤلاء إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معهم .. فالكويت لن تسمح بإيواء الإرهابيين أو أشخاص صدر بحقهم أحكام قضائية".

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