هذا ما قاله "أديب" عن التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية

13 يوليه 2019 - 12:30 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، ببدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا الى أن من أهم ما يميز الإدارة الحالية أنها تفاجئنا بالانتهاء من المشروعات.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر"، يوم الجمعة، أن هناك خطة لتطوير المطارات المصرية، قائلا: "بحب المشروعات الجاهزة".

