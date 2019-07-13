تعليق ناري لـ"أديب" على فوز منتخب الجزائر بأمم إفريقيا

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عمرو أديب
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تعليق ناري لـ"أديب" على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بما قدمه المنتخب الجزائري بالأمس أمام كوت ديفوار في مباراة دور الـ8 ببطولة الأمم الأفريقية 2019، وصعودة الى نصف النهائي بالفوز المستحق على المنتخب الإيفوارى بركلات الجزاء، مؤكدًا أن ما فعله محاربو الصحراء في المباراة يعد ملحمة بكل المقاييس.
وقال "اديب:  خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة  mbc مصر، يوم الجمعة، :"لاعبو الجزائر كانت بتاكل الأرض ، وهم لاعبون جديرون بالعلم الموجود على صدورهم.. رأينا بغداد بونجاح وهو يبكي منذ خروجه حتى نهاية المباراة حتى لا يكون سببًا في خسارة محاربي الصحراء.. كنا بنعيط ونهتف معاهم"، مشيرا إلى أن العرق والمجهود والرجولة يجب أن تكون مقدرة.
وتابع: "أقول للجزائريين لقد قاتلتم بشرف ولو كنتم خرجتم أمام كوت ديفوار بالأمس لكان خروجًا مشرفًا.. لقد عشنا فرحة مصرية حقيقية بالفوز الجزائري".
وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الإيفواري بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.


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