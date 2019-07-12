النائب العام يقرر تجديد حبس 11 متهما في تنظيم «خلية الأمل»

12 يوليه 2019 - 10:50 م

وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، على القرار الصادر من المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس 11 متهما بينهم 6 متهمات 15 يوما على ذمة التحقيقات والمقيدة تحت رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمسماة إعلاميا بتنظيم "خلية الأمل".



وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى محبسهم للنظر فى أمر التجديد تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة وتم تجديد حبس 11 متهما بينهم 6 متهمات وهم كل من: فاطمة رمضان أبو المعاطى علي ورضوى محمد عبد السلام شيانه وسارة محمد عبد السلام شبانة وعائشة محمد عبد السلام شبانة وريم محمد مصطفى الطوبجى، وآخرى، ومن المنتظر أن يصدر قرارا موْقتا بمنعهم من التصرف فى أموالهم النقدية والمنقولة والسائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن.



ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وتكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار والثقة فى مؤسسات الدولة.

