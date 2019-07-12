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واشنطن توافق على بيع مروحيات بـ600 مليون دولار لليونان

عرب وعالم

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

المصريون ووكالات

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وافقت الإدارة الأمريكية، الجمعة، على بيع اليونان طائرات عمودية من طراز "MH-60R" ومعدات تابعة لها، بقيمة 600 مليون دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في "البنتاغون"، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع اليونان مروحيات "MH-60R" متعددة المهام ومعدات تابعة لها.
وأضافت الوكالة الأمريكية في بيان أن الصفقة تأتي كجزء من المبيعات العسكرية المحتملة لليونان.
وأشارت أن الصفقة من شأنها أن تساهم في دعم قدرات اليونان ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، "دون المساس بتوازنات المنطقة".
وجرى تصنيع المروحيات ومعداتها، من جانب شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للصناعات العسكرية والدفاعية.
ومن أجل إتمام الصفقة، يجب على الكونغرس الأمريكي عدم الاعتراض عليها في مدّة أقصاها 30 يوما، وعقب ذلك، يتم تقديم عرض لليونان، ومن ثم بدء المفاوضات. -

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