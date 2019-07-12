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الخارجية البريطانية: لا نريد التصعيد مع إيران

عرب وعالم

جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني
جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني

المصريون ووكالات

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دعا وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، إلى ضبط النفس، وسط تصاعد التوترات بشأن ملاحة السفن في منطقة الخليج، مشيرًا أن بلاده "لا تريد تصعيد الوضع مع إيران".
وقال هنت، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "أسوشييتد برس"، الجمعة، تعليقًا على الوضع في مياه الخليج: "هذا وقت أصحاب العقول الراجحة لضمان عدم وجود تصعيد غير مقصود".
واعتبر هنت أن ردّ فعل بلاده تجاه الوضع كان "دقيقًا وحذرًا"، مضيفًا: "نحن واضحون مع إيران؛ لا نريد تصعيد هذا الوضع".
وأعلنت لندن الخميس، تعرض ناقلة نفط بريطانية لمحاولة اعتراض من قوارب إيرانية بمضيق هرمز، وهو ما نفته طهران.
وجاء إعلان بريطانيا عن اعتراض سفن إيرانية لناقلتها، بعد أيام من احتجاز الأولى ناقلة نفط إيرانية كانت تعبر مضيق جبل طارق حاملة الخام إلى سوريا.
وقالت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا، إن احتجاز الناقلة جاء بسبب اختراقها للعقوبات الأوروبية على النظام السوري. -

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