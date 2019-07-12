الهند.. 271 قتيلا جراء اشتباكات بـ"جامو وكشمير"

12 يوليه 2019 - 10:00 م

لقي 271 شخصا حتفهم، بالأشهر الستة الأولى من 2019، جراء الاشتباكات المندلعة في "ولاية جامو وكشمير"، الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.



وقال تحالف منظمات المجتمع المدني (مستقل) في جامو وكشمير، في تقرير، إن 271 شخصا، بينهم 43 مدنيا، قضوا بالفترة المذكورة، جراء الاشتباكات في الإقليم.

ووفقا التقرير، فإن 108 من بين القتلى من عناصر قوات الأمن الهندية، و120 من المسلحين.

وأوضح أن 14 من المدنيين الضحايا (من بين 43) لقوا حتفهم على يد الجيش والشرطة الهنديين، فيما قتل 12 آخرين على يد مسلحين مجهولين، و8 نتيجة الاشتباكات بين الجنود الهنود والباكستانيين في المنطقة الحدودية.

وأشار التقرير، إلى وجود 9 أطفال بين القتلى المدنيين.

ويطلق اسم "جامو وكشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها.

ويطالب سكان هذا الجزء بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.