ضربة موجعة لـ"الجزائر" قد تعرقل الحلم الإفريقي

رغم التأهل "الملحمي" للدور نصف النهائي، بعد مواجهة شرسة للغاية أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، تلقى المنتخب الجزائري ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره النيجيري، بغياب أحد أبرز نجومه في البطولة.

وأكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أنه سيفتقد مجهودات الظهير الأيمن يوسف عطال خلال مواجهة الدور نصف النهائي، كما يبقى موقف اللاعب غامضًا فيما تبقى من عمر البطولة، في حالة وصول المنتخب الشهير بمحاربي الصحراء للمواجهة النهائية.

وتعرض عطال، لإصابة قوية في الكتف، ليغادر ملعب مواجهة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في الدقيقة الثلاثين، وحل زميله مهدي زفان بدلًا منه عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الجزائر بهدف نظيف، قبل أن تُحسم المواجهة بركلات الترجيح قبل تعادل المنتخب الإيفواري عن طريق جوناثان كودجيا في الدقيقة الثانية والستين.