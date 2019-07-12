"الهجرة" تنظم عرضًا خاصًا لفيلم الممر للجالية المصرية بالخارج

12 يوليه 2019 - 09:02 م

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي "الممر"، وذلك لأبناء الجاليات المصرية وعدد من قيادات وزارة الهجرة.

ويأتي تقديم عرض خاص لفيلم الممر في إطار تنسيق وزيرة الهجرة مع المنتج هشام عبد الخالق، منتج الفيلم، بهدف عرضه للمصريين بالخارج استجابة لمطالب عدد كبير منهم بأن يشاهدوا الفيلم مع عائلاتهم، لمتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته وحرصهم على تعميق ذلك في نفوس أبنائهم، في ظل سيطرة الحياة الإلكترونية وما تسببه من عزلة كبيرة للأفراد عن بعضهم البعض.

وأكدت الهجرة، أن هذا الفيلم نجح في المزج بين الحس الوطني الذي لابد أن يدب في روح كل من يشاهده، وهي مسألة مهمة لابد من تحية فريق العمل عليها لتفكيره في تقديم مثل هذا العمل في هذا التوقيت، الذي تقوم فيه الدولة المصرية بدور كبير في محاربة الإرهاب والتطرف.

ومن جانبهم، أعرب الحضور من الكيانات المصرية بالخارج عن سعادتهم الكبيرة بمشاهدة الفيلم، وقدموا خالص شكرهم لوزيرة الهجرة على إتاحة الفرصة لهم لرؤية هذا العمل الفني الملحمي الذي جسد مرحلة هامة من المراحل التاريخية التي مرت بها مصر، والذي عزز بداخلهم مشاعر الحب والانتماء لمصر وأشعل الحماس داخل نفوسهم تجاه مساندة الوطن في أي تحديات يواجهها.