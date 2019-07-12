برلماني: على الحكومة وضع خطة لإيقاف مسلسل انهيار العقارات

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حسن علام- متابعات

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المحليات

انهيار العقارات

المباني التراثية

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مسلسل انهيار العقارات لن يقف أبدًا، طالما لم تضع الحكومة خطة للانتهاء من هذه المشكلة، لافتًا إلى أن معظم المباني الآيلة للسقوط، تراثية، وتحتاج إلى ترميم لإنقاذها قبل الانهيار، والبعض الآخر "إيجارات قديمة".

وأضاف "فهمي"، في تصريح، أنه تقدم بعدة مقترحات، كان من أهمها، إنشاء صندوق لتجديد المباني التراثية، أو أن تشتري الدولة المباني وترميمها في حالة عدم قدرة صاحب العقار على ترميمه نظرًا وأنه يتقاضى مبلغًا بسيطًا من إيجار الشقق الموجود بالعقار.

ونوه، بأن من الضروري أن يكون للدولة والمحليات دور كبير في إنهاء تلك الأزمة، وتنفذ قرارات الهدم التي بلغ عددها بالآلاف ولا تنفذ حتى الآن، مطالبًا بتشكيل لجنة في كل محافظة، لحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط، لتجنب وقوع أي حوادث جديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف عن سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن بديلة.


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