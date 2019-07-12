» التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة حول قاتل محفظة القرآن

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امبابة

النيابة العامة

التحقيقات

قاتل محفظة القراءن

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، تحقيقاتها حول قيام عاطل بقتل ربة منزل في منطقة إمبابة، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تعرف على المجنى عليها أثناء سيرها فى الطريق وتحمل حقائب فتقدم لمساعدتها، ثم انصرف وعاد فى وقت لاحق، وقام بالصعود إلى الشقة بقصد سرقتها، لمعاناته من ضائقة مالية، حيث تمكن من الدخول عقب فتح الباب.

 وأوضحت التحقيقات أن المتهم شاهد المجنى عليها مستغرقة فى النوم، ولدى شعورها به اتجهت مسرعة إلى شرفة الغرفة التى عُثر على جثتها بها للاستغاثة، إلا أنه استلّ سكينًا من مطبخ الشقة، وانهال عليها طعناً فأودى بحياتها، واستولى على هاتفين محمول، ومبلغ 20 جنيهًا وفر هارباً.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طالب بالعثور على جثة خالته 52 عامًا داخل شقتها بمنطقة إمبابة، مسجاة على الأرض وبها عدة طعنات نافذة بالجسم، عقب قيامه بكسر باب شقتها لعدم استجابتها هاتفياً مع أسرتها.

وتبين من خلال تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة عاطل 22 سنة مُقيم بمنطقة طناش سبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة مسكن، وسرقة متنوعة، ومشاجرة، وسلاح أبيض، ومحكوم عليه فى قضية "سرقة" بالحبس "سنة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية وتم تحرير المحضر اللازم بالوقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.


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