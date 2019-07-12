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لهذا السبب..سفارة مصر في لومى تستقبل التوجوليين

الحياة السياسية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

حسن عاشور

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فى إطار حرص مصر على دعم التنمية بالدول الأفريقية الشقيقة، قامت السفارة المصرية فى لومى باستقبال الكوادر التوجوليين المقرر مشاركتهم فى عدد من دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة الصحفي التوجولي المشارك في الدورة التى تنظمها الوكالة للشخصيات الإعلامية البارزة فى أفريقيا تحت عنوان "الإعلام والتنمية المستدامة" خلال الفترة من 14-27 يوليو 2019.

هذا، وتأتى الدورات المشار إليها فى إطار نشاط الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتقديم الدعم الفنى والمساعدات الإنسانية وبرامج التدريب وبناء القدرات للدول الأفريقية الشقيقة فى مختلف المجالات.

وأعربت السفارة عن آمالها في أن تسهم هذه الدورة وغيرها من الدورات فى بناء قدرات المؤسسات التوجولية من أجل تحقيق التنمية والرفاهية للشعب التوجولى .


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