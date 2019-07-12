شاب يشنق نفسه للهروب من والده

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متابعات- مصطفى صابر

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المنوفية

والده

شاب يشنق نفسه

أقدم شاب فى العقد الثالث من العمر، بقرية كفر بالمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على الانتحار شنقا، حيث قام بشنق نفسه بحبل داخل غرفته احتجاجاً على معاملة والده له، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارًا من المقدم خالد مكاوى، رئيس مباحث مركز منوف، يفيد قيام الشاب إسلام حمودة من قرية كفر بالمشط بمركز منوف بالانتحار شنقا، حيث قام بشنق نفسه بحبل داخل غرفته احتجاجًا على معاملة والده له، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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