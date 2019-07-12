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نائب يطالب بتسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة

الحياة السياسية

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حسن علام- متابعات

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تمراز

موسم الحصاد

تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية ووضع آلية ثابتة ومحددة لتحديد الأسعار كل عام حتى لا يتم اعادة فتح الملف بالتزامن مع موسم الحصاد.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن زيادة أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة وكل ما هو متعلق بالزراعة يستوجب أن تكون هناك زيادة فى أسعار توريد المحاصيل الزراعية بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح الذى يعد أساس المنظومة الزراعية فى مصر وأهم مقوماتها.

واقترح تمراز، تشكيل لجنة مشكلة فى كافة الوزارات المعنية بملف الزراعة وتسعير المحاصيل الزراعية لوضع الأسعار الجديدة قبل موسم الزراعة كل عام على أن يراعى زيادة أسعار المستلزمات الزراعية وذلك من خلال حساب التكلفة الفعلية ووضع هامش ربح مناسب للفلاح ويتم إعلان الأسعار قبل الزراعة بوقت كاف لمنح الفلاح فرصة الاختيار بين المحاصيل التى تحقق له هامش ربح.

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