» الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال البيضاء

12 يوليه 2019 - 08:31 م

أحرزت اليوم الجمعة قوات الجيش اليمني تقدما جديدا في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونفذت قوات الجيش اليمني هجوما واسعا على عدة مواقع تتمركز فيها ميلشيا الحوثي بجبهة ناطع شمال المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.

وأسفرت المواجهات التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة، عن مصرع 10 عناصر من ميلشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين.