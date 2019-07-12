"الإسكان" تنفذ ثاني أكبر برج على البحر بالعلمين

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أحمد سالم

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تعمل وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ 15 برجًا، بمدينة العلمين الجديدة أحدها يعد أعلى ثانى برج على البحر المتوسط وأطول برج في الساحل الشمالى، وتأتي تفاصيل المشروع كالتالى:

- يأتي البرج بارتفاع 170 مترًا ويتكون من 44 طابقًا.

- مساحة الطابق الواحد 4 آلاف متر مقسم لـ 3 مجموعات.

- يضم البرج الواحد 696 وحدة ويتم تشغليه بأنظمة إدارة ذكية.

- وصلت نسبة التنفيذ الدور العاشر.

- تسليم شقق المشروع خلال عامين.

وتستهدف الوزارة الانتهاء من تنفيذ المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020، بمسطح 230 فدانًا، وتضم: (المكتبة – المتحف – City Hall – الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا - الساحات – المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية)، والانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية، وتشمل 101 محل تجاري، وجراج يسع 3 آلاف سيارة، وكذا الانتهاء من كورنيش المدينة بطول 7 كم، والبحيرات الصناعية بمساحة 350 فدانًا، والمرحلة الأولى من حاجز الأمواج بطول 7 كم، و8 كباري سيارات على البحيرات والبواغيز، و2 كوبري مشاة على البحيرة الصناعية، و3 كبارى على الطريق الدولى، ومشروع توسعة محطة محولات العلمين، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم.

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