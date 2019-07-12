شيخ الأزهر يتصل هاتفيًا من ألمانيا للإطمئنان على طالبة الطب

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ألمانيا

الدكتور أحمد الطيب

مستشفيات الزقازيق

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا من ألمانيا، بآية نصر، الطالبة في كلية طب أسنان بنات بالقاهرة، والتي أصيبت في حادث قطار وتم نقلها إلى أحد مستشفيات الزقازيق، للاطمئنان على صحتها ومتابعة حالتها.
كما تواصل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، هاتفيًا مع الطالبة، وأسرتها، بعد تكليفه وفدًا رسميًا من قبل الجامعة، على رأسه الدكتور مصطفى عبدالغني، عميد كلية طب أسنان بنات القاهرة، والدكتور فتحي أبو زيد وكيل الكلية، بزيارتها، للوقوف على تطور حالتها الصحية، والاطمئنان عليها، ورفع تقرير له بشأ، حالتها.

وقرر رئيس الجامعة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، بنقل الطالبة– حين تسمح حالتها- إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، لاستكمال باقي مراحل علاجها حتى تتماثل للشفاء، مع تحمل جميع التكاليف اللازمة.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اتصاله الهاتفي مع الطالبة وأسرتها، أن مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ترعى جميع أبنائها، وتهتم بهم، وجميع العاملين بالأزهر يعملون ليل نهار لمصلحة الطلاب والطالبات، حيث تقدم خدماتها لهم وللمواطنين في إطار رسالتها السامية، تعليميا وأكاديميا ومجتمعيا، والمستمدة من رسالة ديننا الحنيف الذي يدعو للرحمة والتراحم والعدل والمحبة والسلام.

من جانبها، أعربت الطالبة عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها لفضيلة شيخ الأزهر ورئيس الجامعة وعميد الكلية على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، من الاهتمام والتواصل رغم سفر الإمام الأكبر للعلاج في ألمانيا، والحرص على متابعة حالتها، وتوفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لها.


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