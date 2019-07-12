بالفيديو.. اللقطات الأولى من شحن منظومة "إس-400" إلى تركيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عملية شحن منظومة "إس-400" إلى القاعدة العسكرية الجوية في أنقرة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان لها "بدأ اليوم الجمعة نقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الجوي "إس- 400" الروسية التي اشترتها تركيا لتلبية حاجتها للدفاع الجوي الصاروخي".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم المجمع العسكري الروسي، أن أنظمة الدفاع الصاروخية "إس 400" الروسية التي تم توريدها وتسليمها إلى تركيا ستباشر العمل بعد تجميعها بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "سيتم تسليم بقية مكونات المنظومة إلى تركيا وفقًا لأحكام العقد المبرم مع الجانب التركي وفي غضون الحدود الزمنية المتفق عليها بين الطرفين".

وتصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، بينما تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على الحكومة التركية من أجل التراجع عنها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 يوليو الجاري، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس 400" من روسيا.



