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رسميًا.. نادى إنجليزي آخر يريد "تريزيجيه"

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أحمد سالم

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تريزيجيه

قاسم باشا

استون فيلا

الانتقالات الشتوية

كشف حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا، تقدم نادي أستون فيلا وفريق بريطاني آخر بعرض رسمي من أجل التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه".

وقال نائب الرئيس: "أستون فيلا وفريق بريطاني آخر طلبا بشكل رسمي التعاقد مع تريزيجيه".

وأضاف، في تصريحات صحفية "عرض بقيمة 5 ملايين يورو، وآخر بقيمة 7.5 مليون يورو".

وتابع "أيًا كان العروض فأننا لن نقبل بأي عرض أقل من 15 مليون يورو".

وأكمل حديثه قائلاً: "الموسم الماضي، أحد الأندية السعودية طلب التعاقد مع تريزيجيه ورفضنا العرض. تريزيجيه سيجلب 15 مليون يورو لـ قاسم باشا أو لن يرحل".

ويرى نائب الرئيس "أعتقد أن تريزيجيه سيبقى مع قاسم باشا الموسم المقبل، إذا استمر وظهر بشكل جيد في النصف الأول من الموسم، قد يُقدم أحد الأندية 15 مليون يورو لجلبه في سوق الانتقالات الشتوية".

شبكة بي بي سي البريطانية كشفت في تقرير حصري سابق لها استعداد نادي أستون فيلا لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لقاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه.

وكشفت صحيفة acunn التركية حديث تريزيجيه مع مسؤولي نادي قاسم باشا عقب خروج مصر من أمم إفريقيا.

تريزيجيه طلب بشكل واضح وصريح من إدارة النادي، السماح له بالرحيل والانتقال إلى أستون فيلا وذلك لأنه "قدمت كل شيء مع الفريق وأريد الرحيل الآن"، وفقا للصحيفة.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

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