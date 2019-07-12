  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:16 م
بحث متقدم
شعار جماعة الإخوان

معركة جديدة بين الإخوان والسلفيين.. تفاصيل

محرر المصريون في حواره مع المعلق العربي رؤوف خليف

رؤوف خليف لـ«المصريون»: «أجيري» مدرب فاشل و«شحاتة» لا يصلح لقيادة الفراعنة

الدولار

الدولار يفقد 8 قروش خلال 12 يومًا ليسجل هذا الرقم

حماس

حماس تمهل إسرائيل أسبوعًا وإلا ستعطي الإذن بإطلاق القوة

أرشيفية - منتخب الجزائر

ضربة موجعة لـ"الجزائر" قد تعرقل الحلم الإفريقي

تريزيجيه

رسميًا.. أندية إنجليزية تطلب «تريزيجيه» بهذا الرقم

أرشيفية

أزمة مرتقبة بين «الوفد» والبرلمان بسبب مجلس الشيوخ

ياسر برهامي

«برهامي» يفجر مفاجآت مدوية عن علاقة الإخوان بالسلفيين

أرشيفية

شيخ الأزهر يتصل هاتفيًا من ألمانيا للإطمئنان على طالبة الطب

صواريخ غزة

إطلاق صاروخ من غزة وصفارات الإنذار تدوي بجنوب إسرائيل

رسميًا.. أندية إنجليزية تطلب «تريزيجيه» بهذا الرقم

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بهذا الرقم.. طلاق مؤسس أمازون "الأغلى" فى التاريخ

#

زوجة إمبراطور نيسان تفاجئ زعماء قمة العشرين بهذا الأمر

#

طليقة فنان شهير تطلب الحماية من «الشياطين»

#

قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بهذا الرقم

تريزيجيه

قاسم باشا

استون فيلا

الانتقالات الشتوية

كشف حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا، تقدم نادي أستون فيلا وفريق بريطاني آخر بعرض رسمي من أجل التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه".

وقال نائب الرئيس: "أستون فيلا وفريق بريطاني آخر طلبا بشكل رسمي التعاقد مع تريزيجيه".

وأضاف، في تصريحات صحفية "عرض بقيمة 5 ملايين يورو، وآخر بقيمة 7.5 مليون يورو".

وتابع "أيًا كان العروض فأننا لن نقبل بأي عرض أقل من 15 مليون يورو".

وأكمل حديثه قائلاً: "الموسم الماضي، أحد الأندية السعودية طلب التعاقد مع تريزيجيه ورفضنا العرض. تريزيجيه سيجلب 15 مليون يورو لـ قاسم باشا أو لن يرحل".

ويرى نائب الرئيس "أعتقد أن تريزيجيه سيبقى مع قاسم باشا الموسم المقبل، إذا استمر وظهر بشكل جيد في النصف الأول من الموسم، قد يُقدم أحد الأندية 15 مليون يورو لجلبه في سوق الانتقالات الشتوية".

شبكة بي بي سي البريطانية كشفت في تقرير حصري سابق لها استعداد نادي أستون فيلا لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لقاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه.

وكشفت صحيفة acunn التركية حديث تريزيجيه مع مسؤولي نادي قاسم باشا عقب خروج مصر من أمم إفريقيا.

تريزيجيه طلب بشكل واضح وصريح من إدارة النادي، السماح له بالرحيل والانتقال إلى أستون فيلا وذلك لأنه "قدمت كل شيء مع الفريق وأريد الرحيل الآن"، وفقا للصحيفة.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يفوز بهدف على أمونيا القبرصي وديًا
» التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة حول قاتل محفظة القرآن
» مصرع وإصابة 5 بينهم طبيب في حادث سير
» "زيدان" يغدر معسكر ريال مدريد بشكل مفاجئ
» الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال البيضاء
» انفجار ضخم يستهدف اجتماع شيوخ قبائل ونواب بالصومال
» تفاصيل طعن طبيب لوالده بأوسيم
» بالفيديو.. اللقطات الأولى من شحن منظومة "إس-400" إلى تركيا
» لهذا الأمر.. يخنق زوجته حتي الموت في الشيخ زايد
» صراع الصفقات.. برشلونه يضم موهبتي اليابان وإنجلترا
» الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة