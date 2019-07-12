سر إيقاف مزاد لبيع تماثيل الرئيس جمال عبد الناصر

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حسن علام- متابعات

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تماثيل

وزارة قطاع الاعمال

الرئيس عبد الناصر

أوقفت وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إجراءات بيع 3 تماثيل تذكارية مصنوعة من النحاس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مزاد بالمظاريف المغلقة.
وقالت الوزارة، إنها وجهت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بوقف هذا المزاد من منطلق حرص الوزارة على ثروة مصر التراثية، وكذلك تقديرها لشخص الزعيم والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقررت الوزارة، التحفظ على تماثيل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الثلاثة وإهدائها لوزارة الثقافة لما لها من قيمة تاريخية لشخصية عظيمة أثرت في تاريخ مصر الحديث. 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبار بشأن اعتزام شركة النقل المباشر عرض ثلاثة تماثيل تذكارية مصنوعة من النحاس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر للبيع في مزاد بالمظاريف المغلق.




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