العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالسلام

12 يوليه 2019 - 06:29 م

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في ظروف غامضة بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي، يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث تمهيدا لتغريغها للوقوف على ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.