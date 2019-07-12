غدًا..مجلس النواب يستقبل وفدًا برلمانيًا ليبيا

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مجلس النواب

ليبيا

وفد برلمان

يستقبل مجلس النواب، غدًا السبت وفدًا برلمانيا ليبيا، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

ويترأس اللقاء المزمع عقده غدًا في مجلس النواب، أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية في البرلمان المصري، واللواء سعد الجمال، عضو اللجنة، والسفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، وزير خارجية مصر الأسبق.

وبدأ منذ أمس الخميس توافد عدد من نواب البرلمان الليبى إلى القاهرة، ممن يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيًا الشرق والجنوب والغرب الليبي.

ومن المقرر، أن يلتقي نواب البرلمان الليبي على مدار الأسبوع المقبل قيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الليبي.


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