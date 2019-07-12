رئيس تشاد يشيد بتواجد مصر للطيران الفعال في بلاده

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حسن علام- متابعات

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إشادة

رئيس تشاد

مصر للطير

أثنى رئيس تشاد إدريس ديبي، على تواجد مصر للطيران الفعال في تشاد ومشاركتها في برامج المسئولية المجتمعية، مشيدا بزيادة رحلات مصر للطيران إلى 3 رحلات مباشرة أسبوعيا من العاصمة إنجامينا إلى القاهرة ومنها إلى أكثر من 70 جهة في العالم.
وشارك مكتب مصر للطيران بتشاد في فعاليات "المؤتمر الدولي للفرانكفونية للنهضة بتعليم الأطفال ودور المرأة في المجتمع" برعاية وحضور ديبي.

وأوضح بيان لشركة مصر للطيران اليوم الجمعة، أن الشركة تعمل على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتشاد من منطلق حرص مصر على النهوض بالقارة الأفريقية الواعدة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وأشار البيان إلى أن مديرة مكتب مصر للطيران في إنجامينا مادلين مكرم استقبلت ورافقت الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر.


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